Dalla Fiorentina al cantiere | la clamorosa storia del bomber Christian Riganò | “Tornato al mio mestiere | mi piace e ne vado orgoglioso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) “Sì, sono io,, nella vita so fare due cose: i gol e il muratore“: così l’exdellareagisce allo stupore dei giornalisti de Il Corriere della Sera che lo intercettano in undi Firenze vicino al Ponte Vecchio. “Dopo aver smesso di giocare, sonoa fare il mio: mie ne” racconta, exdi un calcio che oggi non c’è più, 300 gol in 520 partite in totale. Ha militato in tutte le categorie,quarta divisione fino alla Serie A con laquando ha ha esordito nel settembre del 2004 stringendo la mano a Francesco Totti. “Un momento allo stesso tempo magico ...