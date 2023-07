Dalla fattoria alla forchetta | la strategia Ue per il cibo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 luglio 2023) A fine maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato l’attesa“Farm to Fork” come parte importante dell’European Green Deal,la proposta legislativa sull’ambiente sviluppataCommissione. La“Farm to Fork”: cos’è e come funziona La“Farm to Fork” è stata studiata per trasformare il sistema alimentare europeo, rendendolo più sostenibile sotto molti aspetti e riducendo il suo impatto sui Paesi terzi. Latocca molti aspetti della filiera, dall’agricoltura fino al modo in cui vengono etichettati gli alimenti. In questo vademecum cerchiamo di rispondere a una serie di domande importanti per capire perché e in che modo larappresenta davvero un passo importante per il futuro delle filiere alimentari. La ...