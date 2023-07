Da Springsteen a San Siro | i “nimby del rock” parlano di ambiente ma vogliono divieti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 luglio 2023) "No rain! No rain! No rain!”, gridavano sotto la bomba d’acqua di Woodstock e poi in dozzine di concerti allagati in ogni dove. Stasera, bizze delle amministrazioni e del tempo permettendo (più tem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti