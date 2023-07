Da segno di virilità a tinta must imposta da Barbie | il riscatto del rosa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilè sempre stato un colore influente, soprattutto in ambito femminile, dando risalto e contorno alle donne. Negli ultimi anni però è stato svalutato molto dalle tendenze ed è stato quasi sfrattato dalle passerelle. Fino all’arrivo nelle sale nell’estate 2023 del film su. Notizia davvero spiacevole per gli amanti di questa tonalità, nonché per tutti noi, poiché approfondendo meglio la storia di questo colore scopriamo che ha diversi benefici. Infatti, negli Anni Sessanta è stata trovata una certa sfumatura dicapace di abbassare velocemente la tensione muscolare e il battito cardiaco. Fu usato così per le celle delle carceri americane questa specialecome “antidoto” per abbassare la percentuale di rivolte ed episodi aggressivi. Il risultato fu sorprendente, tanto da indurre l’istituto di ...