Csc | D' Elia Pd | ' la cultura deve essere libera'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Con un colpo di mano la maggioranza fa passare l'emendamento che pone di fatto il Centro sperimentale di cinematografia sotto il controllo del governo. Si commissaria e si cancellano le cariche apicali attuali per garantire che le prossime figure a capo del Centro siano gradite. Questo nonostante la grande mobilitazione di questi giorni dei ragazzi e della ragazze e del mondo del cinema. Siamo al loro fianco e faremo tutto il possibile dentro le aule parlamentari per provare a invertire questa rotta, non solo sul Centro. Il ministro Sangiuliano dia un segnale, la maggioranza ci ripensi. Allafa bene la libertà". Lo dice la senatrice del Pd Cecilia D', capogruppo in commissione, Istruzione, Scuola.