Crolla albero su Lungotevere | ferite due persone

Due feriti a Roma per uncrollato a Lungotevere Tor di Nona. Il platano si è abbattuto su circa 10 auto parcheggiate e ha ferito due persone che ora si trovano ricoverate al Santo Spirito. Nelle scorse settimane altri ...Due feriti a Roma per un platano crollato a Lungotevere Tor di Nona , di fronte Castel Sant'Angelo. L'si è abbattuto su circa 10 auto parcheggiate e ha ferito due persone che ora si trovano ricoverate al Santo Spirito. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTOIl Parco del Tondo per motivi di sicurezza non è stato riaperto al pubblico a causa della caduta di un grossole cui radici hanno sollevato il vialetto di passeggio in cemento. Il fusto si è ...

