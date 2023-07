Crociera nelle isole greche | l’idea perfetta per una vacanza top

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023) Unaè probabilmente il modo migliore per scoprire alcune delle tante meraviglie che si trovano nel mar Egeo e nel mar Ionio. Fortunatamente non mancano le proposte di crociere che toccano ledella Grecia e che si differenziano sia per il periodo di partenza, sia per le destinazioni e i prezzi. Unaè un tipo diparticolarmente versatile che si adattamente a tutte le situazioni; infatti, che si viaggi in coppia, in famiglia, in compagnia di amici o da soli, si avrà a disposizione tutto ciò che si desidera. Unasu una nave Costa Crociere, per esempio, offre moltissimi tipi di attrazioni, sia per gli adulti, che i più piccoli. Qual è il miglior periodo per una ...