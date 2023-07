Cristina Francucci riconfermata alla direzione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

(Di martedì 25 luglio 2023)è stataper il secondo mandato Direttricedidi, ottenendo 98 preferenze su 116 docenti votanti, chiamati a scegliere la guida dell’istituzione. Da gennaio 2022,è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione del Monte die Ravenna con delega per le attività culturali e nel 2023 è stata nominata dal Comune diPresidente del Comitato scientifico per la realizzazione del nuovo Museo dei bambini e delle bambine. È inoltre membro della Giunta della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie died è anche componente del Gruppo di Lavoro e di ...

... sull'intelligenza artificiale e sulle nuove forme e opportunità offerte dal virtuale con la direttrice dell'Accademia di Belle Artiin un dialogo con il filosofo e artista ...... sull'intelligenza artificiale e sulle nuove forme e opportunità offerte dal virtuale con la direttrice dell'Accademia di Belle Artiin un dialogo con il filosofo e artista ...

Accademia di Belle Arti di Bologna: Cristina Francucci riconfermata ... politicamentecorretto.com

In data lunedì 24 luglio 2023, Cristina Francucci è stata riconfermata per il secondo mandato Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ottenendo 98 preferenze su 116 docenti votanti, ...Da gennaio 2022, Cristina Francucci è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna con delega per le attività ...