(Di martedì 25 luglio 2023) Un disturbo della pelle molto spesso associato ad ambienti umidi: parliamo diche, se non trattate, possono comportare problemi all’epidermide. Come curarle? L’abbiamo chiesto al dottor Maurizio Nudo, responsabile della dermatologia di Humanitas Castelli di Bergamo. Dottor Nudo, come riconoscere le? “Si riconoscono perché creano una vera e propria ‘papula’ sulla pelle, molto spesso pigmentata e spessa. Possono presentarsi su mani e piedi, ma molto spesso anche sul volto“. Sono contagiose? “Sì, attraverso il sangue, ferendosi sulla verruca. Ma sfatiamo il mito che si prendano solo in piscina e in palestra, perché ci sono soggetti che non vanno né in piscina né in palestra e sviluppano lo stesso lee questo è a causa del sistema immunitario che spesso è debole e come sintomo manifesta questa ...

...personalizzabili in app e notifiche per programmare i futuri trattamenti; design compatto, utilizzo intuitivo, ricarica via USB, 100% waterproof e lavabile in acqua corrente;...... a partire dal 24 luglio ci sarà la, una tecnica di esposizione controllata al freddo che ha effetti benefici per l'organismo e il benessere mentale. Questo innovativo, ...... come il massaggio e la. Le neuroscienze applicate al movimento umano sono un altro ... Inoltre, la ricerca continua a esplorare il ruolo del movimento nella prevenzione e neldi ...

Crioterapia, il trattamento a meno 180 °C contro le verruche BergamoNews.it

"Continua la vacanza in serenità", commentano ironici Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi pubblicando sulle loro Instagram Story l'immagine che li immortala intenti a resistere ai -90 gradi ...Michelle Hunziker non rinuncia alla cura della forma fisica neppure in vacanza e a dimostrarlo sono state le sue recenti Stories, nelle quali si è ...