I nomi sul taccuino sono soprattutto quelli di Cambiaso, che può lasciare la Juventus, Mazzocchi della Salernitana e Valeri dellaIn arrivo ilRetegui dal Tigre ma non solo. Infatti, i principali media riportano l'interessamento per altre tre obiettivi. Si parla di Emanuele Valeri della, per cui i rossoblù ...Sensazioni ed emozioni già assaporate da Joel Pohjanpalo,finlandese che farà coppia proprio ... 22enne centrocampista che si era recentemente svincolato dalla. Il classe 2001, nato a ...

Cremonese: un bomber da Serie B se parte Okereke Calciomercato.com

Giusto riconfermarlo sulla panchina dei grigiorossi: il suo calcio solido può prestarsi bene alla B. E dal mercato sono già arrivati colpi pesanti che fanno sperare in un campionato di vertice ..."Cremonese, colpi da big: presi Bertolacci e Brambilla", titola La Provincia. I grigiorossi rinforzano il centrocampo con.