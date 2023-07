"Sfortunatamente, alè impossibile tornare" all'accordo sul grano "perché non è in fase di attuazione": lo ha detto il portavoce del, Dmitri Peskov, aggiungendo che il presidente Vladimir Putin "ha ...... in un quadro in cui non c'è nemmeno uno stato di guerra dichiarata" da parte del. ... Insomma, per ilil piatto di pasta non è in pericolo: né lo è la frittura di pesce, dato che la ...È una strategia dell'occhio per occhio che punta a intimidire e indebolire ile a ... per il, non ci sia alcuna intenzione di fornire all'Ucraina i famigerati Atacms, missili di ...

Cremlino, al momento impossibile tornare a patto sul grano Agenzia ANSA

"Sfortunatamente, al momento è impossibile tornare" all'accordo sul grano "perché non è in fase di attuazione": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aggiungendo che il presidente ...Guterres rilanciato l’appello alla Russia a tornare sui suoi passi e riprendere l'intesa per scongiurare una crisi alimentare mondiale ...