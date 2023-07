Il fatto che altri possano aver commesso errori simili non è una giustificazione eticamente valida", conclude. 25 luglio 2023... governatore lombardo in carica oggi come nei giorni del: non toccava a lui istituire la "... "non è supportato neppure dalla consulenza", microbiologo, senatore Pd e consulente dei pm di ..."Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il", scrive ..., nel suo studio teorico su quanto accaduto nella Bergamasca all'inizio dell'emergenza ...

Covid, Crisanti (Pd): in mia perizia no evidenze per omicidio colposo Agenzia askanews

Roma, 25 lug. (askanews) - 'Colgo l'occasione per commentare numerosi articoli riguardanti la sentenza di archiviazione per omicidio colposo ...Assolti il governatore lombardo e l’assessore Gallera: «Insussistenza dei reati contestati» ...