Covid | batosta a Crisanti I giudici | “Sue ipotesi senza riscontro”

(Di martedì 25 luglio 2023) Come era abbastanza scontato, visto che già in precedenza il Tribunale dei Ministri di Brescia aveva archiviato le accuse per l’ex premier Giuseppe Conte e per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, gli stessibresciani (collegio Pipponzi-Scibetta-Stagno) con un provvedimento di 34 pagine hanno disposto l’archiviazione “in relazione a tutti gli indagati per insussistenza dei reati” contestati in quattro capi di imputazione che riguardavano le accuse di epidemia e omicidio colposi. Accuse che erano state contestate anche al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il quale, consigliato dai suoi legali, aveva deciso di farsi interrogare nelle scorse settimane. Per Fontana, comunque, resta in piedi l’accusa per la mancata applicazione del piano pandemico antinfluenzale risalente al 2006, anche in ambito regionale. Pertanto i...