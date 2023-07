Così il lusso si prende le Olimpiadi

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) LVMH sarà lo sponsor ufficiale dellee Paralimpiadi di Parigi nel 2024. A un anno esatto dall’inizio dell’evento, Bernard Arnault ha annunciato, all’ombra della Tour Eiffel, che il gruppo da lui capitanato sarà un partner «premium» per tutta la durata degli eventi con alcune maison impegnate in iniziative specifiche quali la produzione di uniforme per gli atleti (Louis Vuitton, Dior, Berluti), la produzione delle medaglie della competizione (Chaument) e il rifornimento di champagne per le celebrazioni (Möet Hennessy). Sephora sarà poi partner per la staffetta della torcia olimpica. Ancora incerta la presenza della divisione orologi, essendo Omega - Gruppo Swatch - cronometrista ufficiale. «Era naturale che LVMH e le sue maisonssero parte a questo eccezionale evento internazionale» ha dichiarato il CEO. «Lo sport è una straordinaria ...