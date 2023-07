Cos’è la sindrome di Ginger Rogers e perché non dovremmo farci contagiare

(Di martedì 25 luglio 2023) Una leggenda della danza, una diva hollywoodiana, una stella destinata a lasciare un’impronta per sempre: lei era, una delle più grandi star della storia del cinema. Il suo nome è stato sempre associato a quello di un’altra personalità indimenticabile, il ballerino, attore e coreografo statunitense Fred Astaire. Due perfette metà della mela,e Fred, che avevano scelto di inscenare il simposio proprio lì, sul palco che li ha visti danzare e brillare per l’eternità. E chissà se oltre al grande successo ottenuto in vita, lo stesso che gli ha consentito di vincere sulla morte con la loro eredità, i due si sarebbero aspettati che la loro esistenza si sarebbe trasformata nella parabola moderna di quella che oggi, gli esperti, chiamanodi. Una ...

successo. Invece che far rallegrare i cittadini, l'annuncio ... Insomma, la "del mai contento" colpisce ancora, e in ...Molti ragazzi dichiarano di soffrire delladel bambino di vetro: ecco chee come puoi evitare che i tuoi figli ne soffrano. Purtropposempre maggiore il numero di più piccoli che spiga di aver manifestato i sintomi della ...Come riporta l'Ecdc, "laclinica più caratteristica nei neonati infettati da E11l'epatite fulminante che si presenta con irrequietezza, vomito, ittero, diminuzione della crescita, ...