Cosa sappiamo dell’uomo che ha sparato e ucciso la cognata a Fossombrone | nel Pesarese

(Di martedì 25 luglio 2023) Halae si è presentato subito dopo in caserma dai carabinieri, con la pistola ancora in mano, per costituirsi. Questo l’epilogo dell’omicidio che sta scuotendo la comunità di, nel. Andrea Marchionni, 47 anni è sceso al piano di sotto, dove abita la, Marina Luzi, impugnando una pistola semiautomatica, e ha aperto il fuoco, uccidendola sul colpo. I fatti L’omicidio è avvenuto stamane, intorno alle 10.30, in una villetta bifamiliare. Andrea Marchionni, ex falegname attualmente disoccupato, viveva da solo, al piano superiore. Ladi sotto, con il fratello 40enne: la coppia ha una bambina di due anni. La pistola di Marchionni era regolarmente detenuta. L’uomo ha aperto il fuoco colpendo Marina Luzi una ...

"È una tragedia, una totalmente inaspettata, delirante - dice all'ANSA il sindaco Massimo Berloni - . Quello che ha fatto Andrea Marchionni non ha niente di razionale. Eppure a noi non erano mai ...

