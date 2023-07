CORRIERE – Osimhen | prestazione da leader con la Spal e novità sul rinnovo

(Di martedì 25 luglio 2023)nella sfida con la. Atteso annuncio del, De Laurentiis e l’agente Calenda al lavoro per sbloccare la trattativa. Nella partita di ieri, la seconda amichevole andata in scena a Dimaro contro la, Victorè emerso come di consueto come un vero. Nonostante non abbia segnato, il giovane attaccante si è comunque preso la scena con unastraordinaria che continua a dimostrare il suo impegno e la sua determinazione nel continuare il progetto azzurro. Secondo quanto riportato daldello Sport, sia il presidente Aurelio De Laurentiis che l’agente di, Roberto Calenda, stanno lavorando intensamente per raggiungere un accordo suldel ...

La reazione a catena è pronta a scatenarsi , coinvolgendo tante altre star del calcio europeo: Vlahovic, Lukaku,, Kane, Hojlund . Serve soltanto attendere che venga innescata, dopodiché ...L'apertura deldello Sport: 'Mister miliardo'. Mbappe, offerta mostruosa: 300 milioni al PSG e 700 all'attaccante.emoziona il Napoli: fa subito il leader. Girelli entra e segna: che ...Mercato, la mega offerta da 1 miliardo per Mbappé Come infatti riporta ildella Sera oggi ... Non ci sarebbein lista secondo il CorSera , o almeno non tra i primissimi obiettivi. ...

PRIMA PAGINA CORRIERE - Osimhen, rinnovo complicato: Garcia in ansia AreaNapoli.it

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ...Dopo aver segnato 6 gol all'Anaune, il Napoli campione d'Italia non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro la Spal retrocessa in Serie C. A Dimaro, la squadra guidata da Rudi Garcia è subito ...