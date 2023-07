Contraffazione e commercio abusivo a Napoli | sequestri e denunce

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 56mila articoli contraffatti (tra borse magliette, cinture, scarpe con le griffe contraffatte di note marchi di moda, occhiali, cinture, magliette, portachiavi e anche statue di santi) sono stati sequestrati, in 10 giorni, a, dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nelle strade di maggiore afflusso turistico della città. Tra il 10 e il 20 luglio i finanzieri hanno passato al setaccio via Toledo, molo Beverello, la zona della Stazione Marittima, via Cesario Console e via Nazario Sauro scoprendo, nella zona del “Lavinaio”, una fabbrica abusiva nella quale veniva prodotta e assemblata la merce contraffatta, venduta poi nelle strade del centro. I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno denunciato una donna marocchina e sequestrato macchinari per cucire, utensili da lavoro per la fabbricazione della merce oltre ...