Contraffazione | 200 controlli in 10 giorni | sequestrati oltre 2500 prodotti

(Di martedì 25 luglio 2023) Le Fiamme Gialle, unitamente alle Unità Operative Avvocata e Chiaia della Polizia Locale, hanno disposto un’intensificazione deinelle aree di maggiore afflusso turistico del capoluogo partenopeo, al fine di contrastare il fenomeno dellae dell’abusivismo commerciale Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente alle Unità Operative Avvocata e Chiaia della Polizia Locale di Napoli, ha disposto un’intensificazione deinelle aree di maggiore afflusso turistico del capoluogo partenopeo, al fine di contrastare il fenomeno dellae dell’abusivismo commerciale. Tra il 10 e il 20 luglio u.s., sono stati duecento ieseguiti nei confronti di persone e mezzi nelle centralissime zone di via Toledo, molo Beverello, della ...

... al fine di contrastare il fenomeno dellae dell'abusivismo commerciale. Tra il 10 e il 20 luglio sono statii controlli eseguiti nei confronti di persone e mezzi nelle ...Dal 2017, quando è nato il servizio, sono state seguite con successoattività di cui l'80% ...a Firenze 10 Aprile 2013 Ti potrebbe interessare Chiudi Abusivismo Commerciale e. Pisa ...... per prevenire e reprimere il fenomeno dell'abusivismo commerciale e delladella ... privo di licenza dell'autorità portuale di Ancona, aveva messo in vendita anchevestiti da donna ...

Compra borsa 'tarocca': maxi multa da 200 euro per una donna colta ... LA NAZIONE

Roma – Due milioni per “spiagge sicure” per 60 comuni italiani e 33.333,33 a testa per sei città calabresi. 'Il Viminale, grazie al Ministro Matteo Piantedosi, ha confermato, di concerto con il Mef, a ...Il venditore abusivo, privo di licenza dell’autorità portuale di Ancona, aveva messo in vendita anche 200 vestiti da donna di varia fattura. Durante le operazioni di controllo ci sono stati attimi di ...