Conference League | ufficiale la riammissione dell’Osasuna

(Di martedì 25 luglio 2023) L’Osasuna ha comunicato la decisione della Uefa di riammettere il club spagnolo nella prossimaDi seguito il comunicatosulla. COMUNICATO – «Club Atlético Osasuna giocherà la2023/24, dopo che si è conclusa oggi la procedura davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per la formula del ‘Consent Award’. Alla luce delle nuove prove fornite dal club a difesa della propria partecipazione alla competizione, la UEFA ha concluso che l’Osasuna è stato vittima dei fatti accaduti quasi un decennio fa e ha apprezzato l’iniziativa portata avanti dall’istituzione per chiarirli. Di conseguenza la UEFA ritiene l’Osasuna idoneo a partecipare a questa edizione della competizione europea».

L'Osasuna vince contro l'UEFA: disputerà la prossima Conference League. Il club sarà presente ai sorteggi il prossimo 7 agosto.Marcia indietro dell'UEFA sull'esclusione dell'Osasuna. Il club spagnolo, squalificato pochi mesi fa dalla Conference League a causa di accuse di combine risalenti a un decennio ...