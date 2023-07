Conduttrice sportiva | sguardo magnetico e curve da capogiro | tifosi in delirio

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 luglio 2023) Fabrizia Santarelli, ha spiazzato tutti. Uno degli ultimi scatti ha lasciato i suoi fan letteralmente senza parole, l’ha pubblicato su Instagram. Il mondo del giornalismo sportivo da sempre vanta la presenza di donne di grande competenza, che con il tempo hanno conquistato un fetta importante dell’intero settore. Non soltanto l’aspetto legato alla bellezza, chiaramente, ma anche una competenza concreta che permette loro di guadagnare il centro dell’attenzione mediatica. Ci sono esempi lampanti che spiego concretamente questo aspetto: da Diletta Leotta a Simona Ventura, passando per Ilaria D’Amico o ancora Giorgia Rossi, soltanto per fare alcuni esempi. Da Sky a Dazn, passando per Mediaset e la RAI, tutti questi contesti sono stati abili ad aprire le porte proprio alla donne, ricavando cosi il consenso da parte del pubblico che adora vedere giovani donne competenti in grado di ...