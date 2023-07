Concorso ed motoria alla primaria | UIL Scuola | critici e contrari allo svolgimento | non sono posti aggiuntivi | nessun riscontro positivo dalla sperimentazione

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 luglio 2023) Per l’anno scolastico 2023/2024, per l’educazionenellacin. 4405complessivi – inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto – di cui 1740interi interni attivabili nelle classi IV e V, che saranno messi a bando. Lo scorso anno tale insegnamento, in assenza della procedura concorsuale, è stato coperto L'articolo .