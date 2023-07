Con l’estate il rilancio dei festival di musica elettronica | l’ascolto condiviso è insuperabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Diciamoci la verità: è una rinascita che non può non far piacere, dopo anni di fermo biologico causa Covid e l’incubo incombente del Metaverso. La club culture è sinonimo di divertimento e socialità offline vecchia maniera. Baci, abbracci e sudore in pista. Vera vita. Altro che il distanziamento fisico auto-imposto dal nostro esilio di massa sui TikTok di turno. Le discoteche sono state e continuano a essere tra i principali incubatori di mode, tendenze, sentimenti e visioni del mondo. Leggiamo o rileggiamo Un weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli e capiremo meglio.2023 è la stagione deldefinitivo del settore e della rigogliosa economia che vi gravita intorno. Lo conferma il proliferare di grandidien plen air, in Italia e all’estero. Li unisce ...