Con il telescopio spaziale IXPE l' Università va a caccia di scoperte sorprendenti

Nato da una collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana,il contributo dell'Università di Pisa, IXPE è riuscito ad acquisire dettagli senza precedenti sui blazar...] Cultura e Spettacoli Questa sera al Campus nuovo appuntamentoil Gruppo Astrofili Posted on ... Seguirà, tempo permettendo, l'osservazione diretta al. L'appuntamento è alle 21:00 [&...Spingendo il suo sguardo nella direzione della costellazione della Balena, ilspaziale James Webb ha assistito a un incontro molto particolare, che è stato immortalato ...almeno una volta...

Con il telescopio spaziale IXPE l'Università va a caccia di scoperte ... LA NAZIONE

Ci ritroveremo per osservare la superficie lunare con il Telescopio per "navigare" il Mare della Tranquillità, il Mare Della Serenità e il Mare di Nuvole. Non mancheranno informazioni astronomiche , ...con il contributo dell’Università di Pisa, IXPE è riuscito ad acquisire dettagli senza precedenti sui blazar Pisa, 25 luglio 2023 – Un team internazionale di astrofisici, utilizzando i dati del ...