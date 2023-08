Con 4R di agosto - In regalo MondoIbrido | la guida completa ai modelli mild | full e plug-in - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 luglio 2023) Nel 2013, in Italia, si vendevano poco più di 15 mila auto ibride. Erano più del doppio rispetto all'anno precedente, ma appena sufficienti a superare la quota dell'1% di un mercato che totalizzava 1,3 milioni d'immatricolazioni. Nel primo semestre 2023, ielettrificati rappresentano il 40% dei contratti. In dieci anni, le ibride si sono evolute. Sono arrivate le, il primo passo dell'elettrificazione, che oggi valgono oltre un quarto del totale e quasi il 65% della categoria. aumentata a dismisura l'offerta di: alla Toyota Prius, la pioniera del segmento, si sono affiancate decine diche consentono, grazie a una batteria più grande, di percorrere qualche chilometro a emissioni zero. E stanno conquistando clienti anche le-in, che fanno il pieno sia alla pompa di ...