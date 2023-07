Complicanze neurologiche da Covid | lo studio e le conclusioni

(Di martedì 25 luglio 2023) Risultati delloNeuro-Italy sulledi-19: disturbi progressivamente meno frequenti e nella maggioranza dei casi risolti nelle varie ondate pandemiche, anche se con diverse tempistiche. Questi in sintesi gli esiti del progetto di ricerca che ha coinvolto 160 neurologi, 2000 pazienti e 38 unità operative di Neurologia in Italia e nella ...

Sono i principali risultati dello studio 'Neuro - Covid Italy' che ha indagato sulle complicanze neurologiche dell'infezione da Sars - CoV - 2, coinvolgendo 38 Unità operative di Neurologia in Italia. Disturbi progressivamente meno frequenti e nella maggioranza dei casi risolti nelle varie ondate pandemiche, anche se con diverse tempistiche. Questi in sintesi gli esiti del progetto di ricerca che ha coinvolto 160 neurologi, 2000 pazienti e 38 unità operative di Neurologia in Italia.

I risultati dello studio Neuro-COVID Italy sulle complicanze ... La Statale News

Oltre 70 settimane di studio su 53mila pazienti per analizzare le complicanze neurologiche in chi è stato colpito dal Covid ...I disturbi neurologici associati a Covid-19 sono diventati via via meno frequenti nelle ondate pandemiche successive alla prima, fino ad essere ...