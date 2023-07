Commissione Bicamerale Infanzia | Michela Brambilla nuovo presidente “Bambini centrali nel programma di maggioranza”

(Di martedì 25 luglio 2023)Vittoria, di Forza Italia, è stata eletta oggi, con i voti delladellaparlamentare per l’e l’adolescenza. Vice presidenti sono stati eletti Jole Iotti Saccani e Simona Flavia Malpezzi , segretari, Imma Vietri e Carmen di Lauroex.è stata ministro del Turismo nel governo Berlusconi IV, e aveva ricoperto la stessa carica didellae adolescenza nella XVII legislatura, durante la quale – ricorda in una nota – “sono state deliberate e svolte cinque indagini conoscitive (povertà e disagio minorile, prostituzione minorile, diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, diritto alla salute ...

Il lavoro della'potrà rappresentare un punto di riferimento certo per chi, dentro e fuori il Parlamento, opera per la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza'. ...'Una cosa mai vista: la maggioranza ha eletto in contumacia Michela Vittoria Brambilla presidente dellaInfanzia e Adolescenza. In contumacia, perché la nuova presidente non si è neanche degnata di partecipare ai lavori. Se queste sono le premesse ne vedremo delle belle'. Lo ...'Il ruolo che lapuò ricoprire nelle politiche a favore di bambini e ragazzi è ... Per questa ragione sono particolarmente soddisfatta dell'avvenuto insediamento dellainfanzia da ...

Al via i lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l ... Quotidiano Sanità

"Vogliamo fare i migliori auguri di buon lavoro a tutti i parlamentari membri della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, che oggi inizia il suo percorso. Un particolare augurio alla neo preside ...Michela Vittoria Brambilla torna presidente della commissione Infanzia e Adolescenza a dieci anni esatti dalla sua prima esperienza alla guida della bicamerale sotto il governo Letta. (ANSA) ...