Com’è stato il ritorno di Futurama nel 2023

Leggi su screenworld

(Di martedì 25 luglio 2023) Canali? Dove stiamo andando non c’è bisogno di canali.al tempo dello streaming assomiglia davvero aal futuro. Tornare nei giorni che verranno, sentirsi a casa dentro una sgangherata navicella spaziale. Dieci anni dopo la sua fine, o meglio, la sua terza cancellazione, la bizzarra creatura di Matt Groening torna finalmente su Disney+ con la sua insperata undicesima stagione. Un episodio alla settimana come ai vecchi tempi in tv, anche senza la tv di un tempo. Unche noi amanti di Fry, Bender e compagnia aspettavamo col tipico mix di desiderio e paura che si ha davanti alle cose a cui hai voluto bene. Perché oltre alla curiosità e all’entusiasmo c’era anche la paura di uninvecchiato, spento, fuori tempo. Anche perché in questi lunghissimi dieci anni di oblio il mondo è andato avanti ...