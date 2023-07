Colpita da un albero | morta una 16enne in un campo scout a Cedegolo

(Di martedì 25 luglio 2023) su Tg. La7.it - C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, a. Unè caduto e ha colpito ...

Unè caduto e ha colpito una ragazza di 16 anni. Secondo le prime informazioni che emergono era in un campo scout che poi è stato evacuato dai vigili del fuoco insieme a quello di Val Dorizzo. ...Temporale tra le 3 e le 4 al Nord. Sui social la paura delle persone. Il Sud brucia. Meloni: "Mettere in sicurezza il ...A causa del maltempo che si abbattuto anche nelle altre province della Lombardia, una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout è morta dopo esser statada un. È accaduto a ...

Maltempo in Lombardia, una ragazza di 16 anni muore colpita da un ... Fanpage.it

ROMA – Una notte apocalittica ha sconvolto il Nord Italia. Una ragazza di sedici anni è morta in un campo scout in Val Camonica, provincia di Brescia. Il violento temporale che si è abbattuto sulla ...Muore colpita da un albero caduto per il maltempo. La tragedia si è consumata a Lissone, nel primo pomeriggio di lunedì. Una donna di 58 anni stava passeggiando in via Braille… Leggi ...