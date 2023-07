Colpita da un albero | morta una 16enne a Cedegolo

(Di martedì 25 luglio 2023) su Tg. La7.it - C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, a. Unè caduto e ha colpito ...

Unè caduto e ha colpito una ragazza di 16 anni. Secondo le prime informazioni che emergono era in un campo scout che poi è stato evacuato dai vigili del fuoco insieme a quello di Val Dorizzo. ...La giovane si trovava a Codegolo, in Val Camonica. Il campo è stato evacuato Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere statada uncaduto in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia . L'è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, ...Regione Liguria esprime vicinanza alla Lombardia,in queste ore da un' intensa ondata di maltempo, che ha visto forti temporali e violente ...rimasta uccisa a seguito della caduta di un...

Maltempo in Lombardia, una ragazza di 16 anni muore colpita da un ... Fanpage.it

A soccorrere gli occupanti dell'auto è stato l'automobilista della vettura che viaggiava proprio dietro l'utilitaria colpita dal grosso albero. Dopo aver estratto gli occupanti dalla macchina ...C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, a Cedegolo. Un albero è caduto e ha colpito una ragazza di 16 anni. Secondo le ...