(Di martedì 25 luglio 2023) Ilha adottato ufficialmente il nuovosull'infrastruttura per i combustibili alternativi,to pochi giorni fa dall'Europarlamento. Si tratta dell'atto legislativo che stabilisce, tra le altre cose, dei requisiti minimi per la realizzazione delledie delle stazioni di riforimento di idrogeno, con precisi obiettivi per il 2025 e il 2030. Potenza e distanza. Il testo adottato dall'organo comunitario prevede, per esempio, l'installazione a partire dal 2025 di stazioni per ladi auto e furgoni elettrici con una potenza di almeno di 150 kW e una distanza minima di 60 km lungo le arterie stradali facenti parte dei corridoi della cosiddetta "rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)". Inoltre, si stabilisce ...

LeFree To X 2023 sono le infrastrutture direalizzate all'interno delle aree di servizio di Autostrade per l'Italia , e da ASPI finanziato insieme ai partner che decidono di ...Via libera definitivo del Consiglio Ue al regolamento per la mobilitĂ pulita. Per il Paese stazioni ogni 60 km vuol dire un centinaio di puntinel ...... compresa una maggiore diffusione delledi. Senza adeguati investimenti infrastrutturali e incentivi che possano aiutare ad abbattere i costi dell'acquisto di una nuova automobile ...

Colonnine di ricarica, il Consiglio europeo approva il regolamento sulle distanze minime - Quattroruote.it Quattroruote

Il Consiglio europeo ha adottato ufficialmente il nuovo regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, approvato pochi giorni fa dall'Europarlamento. Si tratta dell'atto legislativo c ...Via libera definitivo del Consiglio Ue al regolamento per la mobilitĂ pulita. Per il Paese stazioni ogni 60 km vuol dire un centinaio di punti ricarica nel 2025 ...