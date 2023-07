Colleferro Dacia Maraini ospite della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” per la presentazione del libro “In nome di Ipazia | riflessioni su un destino femminile”

Colleferro, Dacia Maraini presenta "In nome di Ipazia" FrosinoneToday

COLLEFERRO – L’astronoma Ipazia, vissuta ad Alessandria nel V secolo d.C., teorizzò in modo inaudito, per l’epoca, che la Terra non è il centro dell’universo ma un pianeta che gira intorno al Sole. E ...L’astronoma Ipazia, vissuta ad Alessandria nel V secolo d.C., teorizzò in modo inaudito per l’epoca che la Terra non è il centro dell’universo ma un pianeta che gira intorno al Sole. E divenne ben ...