Coldiretti | in Italia persi 3 frutti su 4

(Di martedì 25 luglio 2023) Insono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. È quanto afferma la, all’apertura della mostra mercato “internazionale” di Campagna Amica a Roma in occasione del Food Summit Onu, con gli agricoltori provenienti dai diversi continenti per esporre e far conoscere le loro specialità locali da salvare dall’estinzione. Una intera giornata dedicata alla conoscenza di cibi sani e locali provenienti da tutti i continenti e alla necessità di tutelare il reddito di agricoltori, allevatori e pescatori a livello globale con la presenza insieme alla vicesegretaria generale dell’Onu Amina J. Mohammed, al Direttore generale della Fao Qu Dongyu, ...

Colpito duramente anche Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d', in parte senza ... Nel Pavese " conclude laLombardia " i tecnicistanno verificando possibili ...'Abbiamo chiesto al Governo il riconoscimento dello stato di calamità per l'agricoltura devastata dal maltempo che ha colpito il nord'. È quanto annuncia il presidente diEttore Prandini, che ha scritto una lettera al Governo per sottolineare la necessità di un'immediata moratoria sugli impegni economico - ...

Maltempo: Coldiretti, chiesto stato di calamità per l'agricoltura Servizio Informazione Religiosa

Sicurezza alimentare, la presidente del consiglio Giorgia Meloni assicura: «Una Priorità del G7 del 2024 a guida italiana» ...Non c’è tregua per le campagne lariane, piegate sotto i colpi delle continue ondate di maltempo. Lo rimarca Coldiretti Como lecco nel commentare gli ultimi episodi tra nubifragi, grandinate e vento fo ...