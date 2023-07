Clima | Pecoraro Scanio | Governo ascolti Bonomi e non i negazionisti

(Di martedì 25 luglio 2023) "Il presidente di Confindustria Carlolancia l'allarme per il caldo estremo e coglie il pericolo della crisitica paragonando perfino la situazione di queste settimane al Covid. Il...

Lo dice AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'Ambiente che lanciò l'allarmechiedendo un piano di adattamento ai cambiamenti climatici e che oggi ...... Ad Minoliti, Davide Monaldi, Giorgio Morandi, Maurizio Nannucci, Nunzio, Alek O., Nicola, ... Bottegantica; Botticelli Antichità; Galleria Canesso; Cardi Gallery; Alessandro Cesati;; ...... ambiente enell'interesse del Paese e dei cittadini. Una svolta equa e inclusiva che dovrà ... digitale, civica, solidale e noi li stiamo aiutando a realizzarla', Ha affermato Alfonso...

Clima, Pecoraro Scanio: Governo ascolti Bonomi e non i ... Il Sole 24 ORE

Milano, 25 lug. (askanews) - "Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lancia l'allarme per il caldo estremo e coglie il pericolo della crisi climatica ...Sono questi i principali temi affrontati all'incontro nazionale della rete EcoDigital "La rivoluzione EcoDigital. Best practice per la transizione ecologica e ...