Clima impazzito | nubifragi al Nord e incendi al Sud

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Salgono a tre i morti per gliin Sicilia. Dopo la notizia di una donna deceduta a Palermo, perché l'ambulanza che doveva soccorrerla è rimasta bloccata dai roghi sulle colline della città, una coppia di anziani è stata trovata morta in una casa di villeggiatura a Cinisi. I due trascorrevano l'estate in una zona che poi è stata raggiunta dagli, hanno spiegato all'AGI i vigili urbani del comune vicino all'aeroporto Falcone e Borsellino. L'emergenza è ancora in atto. E lo dicono i numeri, quelli diffusi questo pomeriggio dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia: oltre 400 interventi di soccorso a partire da ieri e fino ad oggi (dato aggiornato alle 17). Circa 150 sono in atto e poco meno di 300 sono in coda. In campo contro le fiamme che imperversano su tutta la Sicilia a causa delle alte temperature e del vento ...