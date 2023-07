Clima impazzito | attivisti bloccano l'autostrada verso Roma | denunciati in 8

MeteoIn molti, sui social, credono che tutto ciò sia la conseguenza più evidente del ... si parla grazie soprattutto a Greta Thunberg e ai suoi Fridays for Future, gli scioperi per il...Docenti e professionisti si interrogano mentre ilcolpisce ancora: bollino rosso per il super caldo anche oggi, ma con una contemporanea allerta meteo per temporali e venti forti nell'...... ministro della Difesa, sembra che in cima alla discussione pubblica ci sia ancora il. Secondo il leader ...

Il nubifragio a Milano e in tutto il Nord Italia, il caldo africano e gli incendi al Sud. L'Italia è spaccata a metà da un clima impazzito. Mentre il Settentrione è letteralmente sott'acqua, colpito ...