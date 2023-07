Clima | Gasparri Fi | ' no a estremismi | ma interventi in tempi congrui'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Prendo atto che Fratoianni ha detto che il suo collega Bonelli, con cui è alleato in una lista comune, sul reato di negazionismo in materiatica ha detto una cosa tanto per dirla, e quindi non sarà mai in realtà proposto. Ne prendo atto volentieri, anche perché alcuni settori della sinistra si arrabbiano quando si introducono fattispecie penali, pensiamo ai rave party, poi invece le propongono quando fa comodo a loro. Bonelli ha parlato a vuoto, come sempre, e prendo atto della precisazione di Fratoianni". Lo dice Maurizio, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama, all'Aria che tira estate su La7 che poi precisa: "C'è un'emergenza che va affrontata, ma sono contro ogni fondamentalismo. Sono contro chi vuole il reato e contro chi crea una tragedia verbale continua di fronte a ...