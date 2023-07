Clima | ancora un blitz degli ecotalebani | Ultima Generazione blocca il traffico sull’A1

(Di martedì 25 luglio 2023)to questa mattinada Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano.una volta “merito” della prodezza di nove attivisti di, che hanno così inteso protestare contro quella che chiamano l’«emergenzatica». Il loroè durato una ventina di minuti, giusto il tempo di far arrivare sul posto le forze dell’ordine che li han portati via. Prima dell’arrivoagenti, tuttavia, gli automobilistiti non hanno mancato di polemizzare con i giovani. Ma si è trattato di una tensione molto contenuta. Gli attivisti diportati via dagli agenti Gli attivisti di...

... mentre fanalino di coda si è confermatouna volta il TG La7 di Enrico Mentana, con appena l'...su cinque - che hanno diffuso argomenti a favore dello status quo e contro le azioni per il, ......con azioni concrete per le aree costiere approvando il piano nazionale di adattamento ale ... La sintesi è che nel Belpaese è sempre più difficile trovare una spiaggia libera dato chenon ...... fisico dell'atmosfera presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e deldel Consiglio ... Nel nostro Paese 'fenomeni simili non sono nuovi e siamolontani dal poter affermare con certezza ...

Clima, ancora un blitz degli ecotalebani: Ultima Generazione blocca ... Secolo d'Italia

Gli scienziati di "World Weather Attribution" hanno realizzato un nuovo studio scientifico per valutare in che misura il cambiamento climatico, indotto dall'uomo, abbia alterato la probabilità e l'int ...Altrimenti il clima peggiorerà a una velocità tale che non riusciremo ... Sono glie effetti del cambiamento climatico, fenomeno che in molti ancora negano palesemente o ignorano del tutto nonostante ...