Clamoroso Marotta: firma un altro grande ex Juve Calciomercatonews.com

Il caso Mbappé quindi è pronto a scuotere il calciomercato, tanto che in queste ore sono emerse le soluzioni più disparate: da un’offerta monstre da parte dell’Arabia Saudita fino a una breve ...Non solo Yann Sommer tra gli obiettivi di calciomercato dell'Inter: l'AD nerazzurro Beppe Marotta ha in mente un clamoroso scambio con l'Atalanta ...