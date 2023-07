Cinque Salvataggi in una Mattinata nel suo Primo Giorno di Lavoro | La 19enne Noemi Marangoni È L’Assistente Bagnanti dei Record

persone salvate il primo giorno di lavoro. È l'esordio da record dell'assistente bagnina diciannovenne Noemi Marangon che giovedì scorso ha sottratto alla forza delle acque i bagnanti della ...Sabaudia, 19enne salvapersone al primo giorno da bagnina. La cronaca deiL'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service, racconta il quotidiano, ha prima prestato ...Una giovane bagnina dal cuore coraggioso Noemi Marangoni, una bagnina di soli 19 anni, ha dimostrato di essere un'autentica eroina in un impensabile primo giorno di lavoro a Sabaudia. ...

Assistente bagnante da record: Noemi a 19 anni salva cinque ... Fanpage.it

Era il suo primo giorno di lavoro, e certamente non lo dimenticherà. Una bagnina di 19 anni, Noemi Marangoni, ha salvato cinque persone a Sabaudia, in provincia di Latina. La ragazza ha eseguito due i ..."Per quanto ci si prepari a livello fisico e a livello mentale, sono situazioni che comportano sempre parecchia ansia". A parlare è Noemi Marangoni, 19enne di Portinia che venerdì 21 luglio, al suo ...