Cinque regole per combattere l’insonnia | prima dei farmaci

(Di martedì 25 luglio 2023) Dormire poco e/o male pesa sul benessere. Eccome. A prescindere da quelle che sono le caratteristiche della difficoltà a riposare, dal rimanere a lungo sveglidi chiudere le palpebre ai problemi per rimanere dormienti fino al risveglio precoce. Perché chi dorme male nel tempo tende a controllare peggio il peso corporeo, può veder aumentare i rischi per il cuore, può soprattutto sentirsi affaticato e di cattivo umore ed irritabile durante il giorno. Quandosi mantiene nel tempo occorre parlarne con il medico. Ma non bisogna dimenticare cheepisodica spesso dipende anche da cattive abitudini, che possono essere affrontate anche con semplici contromisure. Niente di complesso, sia chiaro. Ma ecco, in estrema sintesi, come si può migliorare l’igiene del sonno senza ricorrere alle terapie. Si tratta di ...