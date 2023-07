Cina | Xi Jinping silura il ministro degli Esteri Qin Gang | le voci su una relazione extraconiugale e il mistero sul suo destino

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) Qinè stato rimosso dalla carica didella. Verrà rimpiazzato da Wang Yi, attuale capo della diplomazia del partito comunista. Lo ha reso noto l’agenzia Xinhua in un breve comunicato. Un ordinario cambio di poltrona, se non fosse che di, promosso alla guida dell’ufficio a fine anno, si erano perse le tracce da un mese esatto, il 25 giugno scorso. Il suomento ha inevitabilmente alimentato speculazioni di ogni tipo. La sua ultima apparizione in pubblico risale, infatti, a un mese fa. In quell’occasione, il funzionario cinese di 57 anni aveva cancellato diversi appuntamenti internazionali senza dare spiegazione alcuna. Ed era perfino stata annullata la visita a Pechino dell’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell. ...