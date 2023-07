Cina | Wang Yi nuovo Ministro degli Esteri | mistero sulla sorte del predecessore Qin Gang | scomparso da un mese

Yi è il nuovo ministro degli Esteri della. Lo annunciano i media ufficiali cinesi dopo giorni di voci sulle sorti dell'ormai predecessore Qin Gang, scomparso dalla scena pubblica da un mese. ...Roma, 25 lug. Laha rimosso Qin Gang dalla carica di ministro degli Esteri a meno di sette mesi dalla sua nomina ... Il ruolo sara' assunto dal capo degli Affari esteri del Partito comunista,..., il diplomatico di più alto livello in, era già stato ministro degli Esteri dal 2013 al 2022. Attualmente si trova in Sudafrica per partecipare al vertice Brics.

La Cina rimuove il ministro degli Esteri Qin Gang: torna il predecessore Wang Yi Globalist.it

Il fidato consigliere del leader Xi Jinping era stato promosso a dicembre. Il governo di Pechino non ha fatto chiarezza sulle sue sorti. Secondo i social potrebbe pagare una presunta relazione extraco ...Cina, rimosso il ministro degli Esteri sparito da un mese. Al suo posto torna Wang Yi. Mistero sulle sorti di Qin Gang.