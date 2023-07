Cina | mistero Qin Gang | ‘rimosso’ ministro degli Esteri sparito da un mese

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Wang Yi è il nuovodella. Lo annunciano i media ufficiali cinesi dopo giorni di voci sulle sorti dell'ormai predecessore Qin, scomparso dalla scena pubblica da un. L'agenzia ufficiale cinese Xinhua scrive di una decisione adottata alla quarta sessione del Comitato permanente della XIV Assemblea nazionale del popolo. Si è votato, scrive l'agenzia, per la nomina di Wang come, mentre Qin "è stato rimosso" dall'incarico. Il leader cinese Xi Jinping ha firmato il decreto presidenziale, precisa la Xinhua. Qin, che ricopriva l'incarico da dicembre, è stato di fatto sostituito con quello che è stato il suo predecessore in una mossa inusuale. Non sono state fornite ...