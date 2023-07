Ciclismo | Mikel Landa | “Il Tour non è andato come volevo | ora devo trovare nuove motivazioni”

(Di martedì 25 luglio 2023) È stato unde France 2023 di certo non brillante quello di. Lo spagnolo della Bahrain Vicios era partito da Bilbao con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni della classifica generale, ma alla fine ha terminato le tre settimane con una deludente 19ma posizione ad addirittura un’ora e 12 minuti di distanza dal vincitore Jonas Vingegaard. “Ilnon è– ha affermatoad AS– Non è stato facile e ho fallito un po’ tutto. La preparazione, il logoramento della prima parte della stagione… tutto questo mi ha fatto stare male. Comunque tutta la squadra è stata super e quindi sono contento di questo . Il nativo di Murgia ha poi parlato anche del suo futuro: ...

La opción de ir al Tour tiene su origen un 28 de diciembre, el día de los Inocentes. No podía ser de otra manera. La jefa ...El vitoriano, que acaba contrato con el Bahrain, fue 19ª en la general del Tour. “No me salió como quería, estuve muy lejos de lo que esperaba”, dice a AS.