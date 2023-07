Ciclismo | Miguel Angel Lopez sospeso dall’Uci per doping | niente Mondiali a Glasgow

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) Mano pesante dell’Uci che ha deciso di sospendere peril noto ciclista colombiano, fermato dopo essere stato indagato “per uso e possesso di una sostanza proibita nelle settimane precedenti il Giro d’Italia 2022”. La scelta, pertanto, è quella di “sospendere in via provvisoria il corridore, in attesa della decisione finale”. Il ventinovenne scalatore avrebbe dovuto disputare ididal 3 al 13 agosto, ma l’Uci non glielo consentirà, in accordo con le prove ricevute dalla polizia in Spagna e dall’Organizzazione nazionale antispagnola. A dicembreera stato licenziato dall’Astana proprio per dei rapporti con un medico sul quale pesavano ombre di somministrazione di sostanze ...