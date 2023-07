Chukwueze firmerà per il Milan

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 luglio 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 24/07/2023 In onda alle 23:49 CEST L’attaccante nigerianocon i rossoneri fino a giugno 2028 La sua partenza lascerà nelle casse del Villarreal 20 milioni di fissi più 8 di variabili Samuelè a un passo dal diventare un nuovo giocatore del. Come riportato da Fabrizio Romano, l’intesa tra Villarreal eè totale e l’attaccante nigeriano andrà nel capoluogo lombardo in cambio di 20 milioni più 8 di variabili.sbarcherà ao questa settimana, dove si sottoporrà alle relative visite mediche. Una volta superato, inizierà una nuova avventura per mano del sette volte campione di Champions League, Con chi firmerai fino a giugno 2028?. Con l’arrivo dell’aggressore nigeriano, i ...