Christian di Danimarca | l’amicizia speciale con la principessa italiana

(Di martedì 25 luglio 2023) Quando il principe Cristiano diè apparso al Gran Premio di Monaco alla fine di maggio, è diventato l’argomento di conversazione principale in pochi minuti. Il figlio dellaereditaria Mary die del principe ereditario Frederik non si è recato da solo all’evento. Il secondo in linea di successione al trono, infatti, ha portato con sé le principesse italiane Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone. E i siti di gossip hanno già preso a ricamare storie d’amore. Qualche rivista si spinge già a parlare di royal wedding, e la stessa interessata ha confermato, in un’intervista al Corriere della Sera, che tra loro c’è “un’amicizia“. Tuttavia al momento si parlerebbe solo di amicizia. Il principe danese sembra andare molto d’accordo laMaria Chiara di ...

...messo a frutto il metodo nella gestione del Brentford in Inghilterra e del Midtjylland in. Dunque per il momento non resta che aggiornare la lista dei nuovi arrivi in rossonero:......HansAndersen , inaugura un nuovo percorso ciclabile: la Castle Route o pista dei castelli. La Fionia e le sue isole ospitano più castelli e manieri di qualsiasi altro luogo della,...La monarchia è un'istituzione molto amata in. L'attuale sovrana, la regina Margherita II, ...rappresentante la protagonista di una delle fiabe più note dello scrittore danese Hans...

Il principe Christian di Danimarca rinuncia all'appannaggio reale ... la Repubblica

L’amore per le due ruote è nel DNA dei danesi e il Paese è perfetto per una vacanza in bicicletta. Dal tour di Copenhagen ai nuovi itinerari ciclabili, dove andare.Regina Margherita record: ha compiuto 83 anni da qualche mese e si è aggiudicata il titolo di sovrana più longeva della Danimarca ...