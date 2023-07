Chips Act | ultimo atto | è arrivata l' approvazione finale dal Consiglio europeo

È stato compiuto l'ultimo passaggio nel processo di approvazione dell'European. Dopo l' accordo tra Parlamento e Stati membri , anche il Consiglio europeo ha dato il via libera al regolamento per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori nel Vecchio Continente. Il ...Seguendo le orme degli USA, l'Unione Europea approva il, una massiccia iniezione di finanziamenti per la produzione interna di semiconduttori: obiettivo, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere l'innovazione tecnologica.' ...Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo alla legislazione comunitaria che dovrà portare la quota di mercato globale dell'Ue nel settore dei semiconduttori dal 10 ad almeno il 20 per cento ...

Chips Act, ok definitivo del Consiglio Ue: 43 miliardi per raddoppiare ... CorCom

