Chips Act | approvazione definitiva della legge

(Di martedì 25 luglio 2023) La, nota come EuropeanAct , viene quindi adottata e sarà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. - - > Ridurre la dipendenza dai paesi asiatici La necessità ...

Dopo quella del Parlamento europeo di due settimane fa arriva anche l'approvazione da parte del Consiglio. La legge, nota come European, viene quindi adottata e sarà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. - - > Ridurre la dipendenza dai paesi asiatici La necessità di un regolamento e quindi di ...Nel frattempo il piano di sussidi noto come, dopo molti negoziati, è diventato legge: servirà a favorire la creazione di nuove fabbriche e le attività di ricerca e sviluppo di aziende come ...Per contro, siamo consapevoli delle conseguenze potenzialmente rivoluzionarie per il lato dell'offerta derivanti dagli investimenti pubblici autorizzati dall'Inflation Reduction, dale ...

I Paesi Ue ratificano il Chips Act, la produzione raddoppierà - Europa Agenzia ANSA

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente il Chips Act che prevede finanziamenti pubblici e privati per 43 miliardi di euro.I Paesi membri Ue hanno ratificato il Chips Act, il piano presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022 per raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio Continente dal 1 ...